Décès de Mouhamadou Moustapha Bâ : «C’était un homme qui soutenait ses frères en islam et préférait agir sous silence» (Maire de Goumba Sabakh)

Engagé dans presque toutes les entreprises pour le développement de sa terre natale, l’ancien ministre des finances et du budget, Mouhamadou Moustapha Bâ entretenait des rapports cordiaux avec beaucoup de maires du Rip. Parmi eux, on peut citer le maire de Ngayene Sabakh, Goumba Gaye qui faisait partie des proches collaborateurs de l’ancien ministre des finances et du budget qui n’a pas hésité à faire d’élogieux témoignages à l’endroit du défunt lors des présentations de condolénances. D’après lui, « C’était un homme qui soutenait sans relâche ses frères en islam. Il préférait agir sous silence sans que personne d’autre hormis le concerné ne soit au courant de ses bonnes actions (…)», rappelle Goumba Gaye. « Mouhamadou Bâ vaquait à ses activités le plus souvent sans garde du corps et ne se targuait jamais en dépit de son rang d’un grand commis de l’Etat de bomber le torse ou d’user de son pouvoir», témoigne-t-il, avant de prier pour le repos de l’âme du défunt.