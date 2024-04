Décès de Mbaye Sidy Mbaye : le ministre de la Communication s'incline devant la mémoire d'un professionnel admirable et rigoureux

L'actuel ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Alioune Sall a présenté ses condoléances à la famille du journaliste Mbaye Sidy Mbaye ainsi qu'à la presse au nom du Chef de l'Etat. Selon M. Sall, le défunt était un professionnel admirable et respectable.

"C’est avec tristesse que nous avons apprise le rappel à Dieu du journaliste et formateur émérite, Mbaye Sidy Mbaye, survenu ce dimanche 14 avril 2024, à Dakar. Le Sénégal et le monde de la presse, en particulier, viennent de perdre un professionnel admirable et respectable de par son talent et son attachement aux principes fondamentaux du journalisme", a déclaré le ministre de la Communication dans une note lue par Dakaractu.

Il ajoute : "Mbaye Sidy Mbaye était un esprit éclairé, mais aussi une voix claire. Il s’est imposé dans le secteur des médias par la justesse, la maîtrise et la pertinence des sujets qu’il abordait. Partout où il est passé, dans les rédactions et les écoles de formation, les témoignages sont unanimes. Il a laissé l’image d’un professionnel rigoureux qui a érigé en dogme l’éthique et la déontologie".

Poursuivant son argumentaire, Alioune Sall a prié pour que Dieu le Tout-puissant lui accorde son infinie Miséricorde et l'accueille dans son Paradis céleste.