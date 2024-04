Décès de Mahammed B. A. Dionne : Les condoléances de l’Alliance pour la République (APR)

aux convictions constantes », témoigne le SEN lors de sa réunion ce week-end. aux convictions constantes », témoigne le SEN lors de sa réunion ce week-end.

Le Secrétariat National de l’APR apprenant le décès de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne le vendredi 5 avril 2024, a présenté ses condoléances les plus attristées. « Au nom du Président Macky Sall et de l’ensemble des militants et responsable du parti, le SEN présente ses condoléances émues à la famille du défunt. À la suite du Président Macky Sall, notre parti salue la mémoire d’un homme d’État accompli et militant politique