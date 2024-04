Décès de Maguette Thiam du PIT : Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye présente ses condoléances

Suite au décès, hier dimanche 7 avril 2024 de Maguette Thiam, ancien ministre de l’Intégration africaine, professeur agrégé de mathématiques formateur de centaines de cadres ayant servi l’Etat au niveau le plus élevé, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a adressé ses condoléances à la famille éplorée et au peuple sénégalais . « Éducateur dans l’âme, monsieur Maguette Thiam a formé des centaines de cadres qui ont servi l’État au niveau le plus élevé.

Je présente mes sincères condoléances à sa famille, à ses camarades du PIT et au peuple sénégalais. Puisse ALLAH SWT lui accorder son pardon », a écrit le Président Faye dans sa page X.



Amadou Koundour (Stagiaire)