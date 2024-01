Décès de Fatou Kiné Diouf "Diaga" : le monde de la culture présente ses condoléances à Wally Seck

La mère de l'artiste-chanteur Wally Seck est décédée, ce samedi 20 janvier 2024 à Paris, des suites d'une maladie, a-t-on appris.



Baaba Maal : "Diaga" a participé aux nombreux succès de Thione Seck et son fils Wally Seck



"Je suis vraiment abattu par cette triste nouvelle et je ne sais pas quoi dire. "Diaga" était une belle personne qui a participé aux nombreux succès de mon regretté ami Thione Seck et de mon fils Wally Seck. Je présente mes sincères condoléances à toute la famille Seck, plus particulièrement à Wally Seck. C'est un coup dur pour un jeune de son âge. Je lui témoigne ma solidarité et mon soutien indéfectible. Repose en paix Diaga", soutient le chanteur Baaba Maal. "Massa Grand Frère" dixit Mia Guissé "Innalillahi wa innalilahi rojiun. Yalnako yalla yeureum té khareko aldiana. Mes sincères condoléances à toute la famille Seck. Massa Grand frère Wally", a écrit la chanteuse Mia Guissé sur sa page Facebook.

Ndèye Fatou Kiné Diouf alias "Diaga" etait bien connue des sénégalais avant le succès de son fils Wally Seck. Épouse du défunt chanteur et père de Wally Ballago Seck, Thione Ballago Seck qui ne tarissait d'éloges à l'endroit de sa moitié. Une triste nouvelle que le monde de la culture, particulièrement celui de la musique, partage avec le "Faramarène", Wally Seck, ses frères et sœurs."Elle était si fusionnelle avec son défunt mari", Aliou Sow, ministre de la cultureLe ministre de la culture et du patrimoine historique a fait part de sa tristesse, avant de présenter ses condoléances à l'artiste Waly Seck."Triste nouvelle. Elle était si fusionnelle avec son défunt mari, notre illustre compatriote Thione Ballago Seck. Une grande dame dont les excellentes qualités se mesurent à l'aune des témoignages élogieux formulés sous diverses formes par son défunt mari et plusieurs de nos concitoyens. Que le seigneur l'accueille au Paradis et accorde à ses proches, surtout à son fils Wally Seck, la foi et la forme nécessaire en de pareilles douloureuses circonstances. Je présente mes condoléances attristées à mon jeune frère, l'artiste Wally Seck et à l'ensemble des membres de sa famille", a réagi Aliou Sow.