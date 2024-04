Décès de Boun Abdallah / Sokhna Mame Say Mbacké rend hommage à « un leader politique proche de Touba, à un grand Sénégalais »

Le rappel a Dieu de Mouhammad Boun Abdallah Dionne a plongé Touba dans une énorme tristesse. L’homme était très proche des familles religieuses mourides notamment celle de Serigne Souhaïbou Mbacké. Dans une déclaration adressée à Dakaractu, Sokhna Mame Say Mbacké rend hommage à un homme qu’il traite de « grand Sénégalais profondément attaché à Serigne Touba ». La responsable politique et fille de Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké parle de perte énorme.



« C’est quelqu’un qui mérite un hommage national pour tous les services qu’il a rendus au Sénégal pour avoir été Premier ministre pendant un bon moment et Secrétaire Générale de la Présidence . Même malade , il n’a jamais cessé de travailler pour son pays. Il a toujours fait office de trait d’union entre l’État et Touba. Je le savais particulièrement attaché à la famille de Serigne Souhaïbou et il venait souvent rendre visite à Serigne Cheikh Say , khalife de la concession. Leurs relations étaient extrêmement poussées. C’est pourquoi , nous qui sommes de la famille , tenons à faire part de notre chagrin . Nous sommes attristés et prions pour le repos en paix de son âme » confiera Sokhna Mame Say Mbacké.