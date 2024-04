Décès de Boun Abdallah Dionne : Amy Sarr Fall rend hommage à "un artisan des grandes oeuvres de réconciliation"

À l'instar de plusieurs autorités politiques, étatiques et des sénégalais de tous bords, Amy Sarr Fall a pris sa plume pour rendre un vibrant hommage à l'ancien Premier Ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



La directrice d'Intelligences Magazine dans une note exploitée par Dakaractu souligne : "C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de M. Mahammed Boun Abdallah Dionne, ancien Premier ministre du Sénégal. Grand serviteur de l’État, il était un homme de paix et d’une grande courtoisie. Il a beaucoup consacré son énergie et son engagement au développement de notre pays. Sa vie restera riche d’enseignements, même si on l’aurait souhaitée beaucoup plus longue", a témoigné Amy Sarr Fall.



D'après l'initiatrice de la Grande Rentrée Citoyenne, "Avec l’humilité comme trait distinctif de sa personnalité, Mahammed Dionne était l’artisan de grandes œuvres de réconciliation. Au peuple sénégalais, à ses anciens collaborateurs, à sa famille, je présente mes condoléances émues. Mes pensées les plus bienveillantes vont à l’égard de son épouse. Je prie pour que le bon Dieu lui donne tout le réconfort et la force dont elle aura besoin pour surmonter cette épreuve. Puisse son âme reposer en paix. Que la bénédiction d’Allah l’accompagne jusqu’au plus haut de ses paradis", a -t-elle souhaité.

Pour rappel, la dépouille de l'ancien Pm Mahammed Boun Abdallah Dionne, décédé le vendredi 5 avril 2024 à Paris, est attendue, ce mardi 9 avril à Dakar.