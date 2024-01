Décès Fatou Kiné Diouf "Diaga" : La presse culturelle présente ses condoléances à l'artiste Wally Seck

"L'Association de la Presse Culturelle du Sénégal (APCS) est profondément attristée d'apprendre le décès de Ndèye Fatou Diouf (Diaga), mère du chanteur Waly Seck. La défunte était également l'épouse de feu Thione Seck, icône de la musique sénégalaise, qui lui avait rendu un grand hommage à travers la chanson populaire "Diaga", renseigne une note parvenue à Dakaractu.



"En ces moments difficiles, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille Seck ainsi qu'à l'ensemble de la communauté artistique et musicale du Sénégal. L’APCS se tient aux côtés de Wally Seck et de toute sa famille en ces moments douloureux, et leur assure son soutien amical et fraternel", a indiqué le président de l'Association de la Presse Culturelle du Sénégal (APCS), Alioune Badara Mané.