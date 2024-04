De président à ... voici la nouvelle fonction de Macky Sall

Après sa passation de service avec l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, au palais présidentiel le 2 avril, Macky Sall a immédiatement quitté le sol sénégalais dans un avion spécial. L'on se demande alors ce qui adviendra du désormais ancien chef d'État sénégalais.

Macky Sall ne chômera pas, et ceci , il le savait bien avant la fin de son mandat présidentiel. En effet, après avoir servi 12 années à la tête de la nation sénégalaise, l'ex-président ne compte pas pour autant freiner ses activités puisqu'il compte endosser une fonction à la responsabilité internationale qui lui a été attribuée par Emmanuel Macron lors du 6 ème Forum de la paix de Paris en septembre 2023, celle d'envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète).

Le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P) établit quatre grands principes pour une politique de solidarité internationale plus efficace et qui permet de mieux soutenir les États les plus vulnérables face aux crises et aux enjeux de transition climatique, dans le cadre d'une gouvernance internationale plus équilibrée.