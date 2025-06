De la vengeance à la tragédie : les aveux glaçants de Mourtalla Fall, présumé meurtrier d’Ibrahima Mbaye

Guédiawaye est encore sous le choc. La tension, longtemps silencieuse entre deux jeunes du quartier, a viré au drame sanglant le 8 juin dernier. Selon les révélations livrées par L’Observateur, Mouhamadou Mourtalla Mbacké Fall, 21 ans, maçon de son état, s’est finalement livré à la police après huit jours de cavale. Ce sont ses propres aveux qui, aujourd’hui, plongent l’opinion dans l’effroi.



Une rivalité nourrie de blessures et d’humiliations



Tout a commencé par une bagarre ancienne, selon les propos glaçants recueillis dans le procès-verbal d’audition de Mourtalla Fall. « Il y a quelques semaines, une bagarre m’a opposé à Mame Cheikh. Ibrahima Mbaye s’est interposé, armé d’un couteau, et m’a violemment frappé à la tête et à la bouche », confesse-t-il aux enquêteurs de la Sûreté urbaine de Guédiawaye.



L’humiliation, profonde, a enflammé un désir de vengeance. Dès le lendemain, Mourtalla aurait tenté de s’en prendre à Ibrahima Mbaye. Mais le jeune homme plus âgé et physiquement supérieur l’aurait, selon ses dires, une nouvelle fois dominé. En réponse, Mourtalla le frappe au visage avec un tesson de bouteille. Un engrenage s’enclenche. La paix échappe aux deux camps malgré les tentatives de médiation familiale.



Un couteau, une rencontre, un mort



Le 8 juin, jour du drame, tout semble pourtant calme. Mourtalla est à Keur Massar, chez sa mère, mais Daouda Mbengue – un ami – l’invite à Guédiawaye pour une cérémonie religieuse. Méfiant, le jeune homme prend un couteau, par peur d’être agressé. Il avait été prévenu qu’Ibrahima Mbaye le cherchait toujours.



Sur le chemin, Mourtalla croise Ibrahima. Une altercation éclate. Selon son récit, Ibrahima Mbaye, armé d’un couteau, l’attaque. Il esquive et contre-attaque. Le coup est fatal. Ibrahima s’enfuit blessé, mais succombe à ses blessures un peu plus tard. « Je suis profondément bouleversé. Je n’avais pas l’intention de le tuer », répète Mourtalla dans un mélange de remords et de panique.



Il jette l’arme du crime à Mbod 2, près de la boulangerie « Niari Boulangerie », et fuit à Touba via Keur Massar. Mais le poids de la culpabilité l’écrase. Il revient à Dakar et se livre à la police avec son père, le 16 juin à 00h29.



Des témoins, des révélations et des antécédents troublants



L’enquête menée par les forces de l’ordre a également permis de recueillir le témoignage de Daouda Mbengue, 20 ans, proche de Mourtalla et ex-détenu pour trafic de chanvre indien. Il confirme la présence de Mourtalla, de Khadim alias “Cartouche”, et d’Ibrahima Mbaye ce soir-là. « Ibrahima a foncé sur Mourtalla avec un couteau. Ce dernier a riposté. Ensuite, j’ai vu le corps, allongé, couvert d’un drap bleu », déclare-t-il.



Daouda donne une autre pièce au puzzle : « Ibrahima voulait se venger. Il avait juré de ne pas laisser Mourtalla tranquille après l’agression au tesson. » Il ajoute n’avoir pas alerté la police, « faute de savoir qu’il en avait l’obligation ».



Un climat délétère, des jeunes en dérive



Cette affaire met en lumière une jeunesse en proie à la violence ordinaire, aux conflits non résolus, et aux armes blanches qui circulent trop facilement. Selon L’Observateur, les deux jeunes avaient déjà été mêlés à la justice : Mourtalla pour trafic de chanvre en 2024, Daouda en 2023 pour des faits similaires.



En garde à vue, dans l’attente de la justice



Mourtalla Fall et Daouda Mbengue sont actuellement en garde à vue au commissariat central de Guédiawaye. Leur déferrement au parquet de Pikine-Guédiawaye est prévu ce mercredi. Quant à Khadim alias “Cartouche” et Lamine, qui accompagnaient les protagonistes, ils sont activement recherchés.