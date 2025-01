De la Promesse d'une Visite à un Cauchemar : Un Marchand de Thiès Condamné à 5ans de réclusion criminelle pour Viol

Une nuit qui devait être ordinaire s'est transformée en cauchemar pour K. Fall, une adolescente de 17 ans, lorsqu'elle a rencontré A. Wade, un jeune marchand, au Mickey Land de Thiès. Selon le quotidien L'Observateur, ce qui a commencé par une simple demande pour emprunter un téléphone a fini par une condamnation à cinq ans de réclusion criminelle pour Wade, accusé de viol et détournement de mineure.



La nuit fatidique de 2020, K. Fall, souhaitant contacter une amie, a emprunté le téléphone de Wade qui attendait sa petite amie au même endroit. Leur conversation a pris un tour inattendu quand Wade, vendeur de chaussures, a proposé à K. Fall de visiter son magasin. La jeune fille, intriguée, a accepté cette invitation, ignorant le drame qui allait suivre.



Les deux se sont déplacés sur une moto Jakarta jusqu'au CNEPS de Thiès, un endroit connu pour son isolement. C'est là, dans ce cadre supposé tranquille, que Wade aurait brandi un couteau, traînant K. Fall dans les herbes pour la violer, comme le rapporte L'Observateur. Le lendemain, cherchant justice, K. Fall a déposé une plainte contre X. Une visite à l'hôpital a confirmé l'acte violent, avec un certificat médical attestant d'une déchirure hyménale récente.



L'enquête a été aidée par le coup de fil que K. Fall avait passé avec le téléphone de Wade, permettant aux forces de l'ordre de retracer ses mouvements et de l'arrêter dans le quartier Diakhao de Thiès. Mis sous mandat de dépôt, Wade a été jugé par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès. Devant les juges, il a nié les accusations, affirmant n'avoir fait que prêter son téléphone. Cependant, les déclarations persistantes de K. Fall, décrivant la menace du couteau et la violence subie, ont convaincu le tribunal.



Le procureur de la République a qualifié Wade de personne dangereuse, insistant sur l'application stricte de la loi. Après délibération, le juge a déclaré A. Wade coupable des charges de viol et détournement de mineure, le condamnant à cinq ans de réclusion criminelle.



Cette affaire, largement couverte par L'Observateur, est un rappel poignant des dangers que peuvent receler les rencontres fortuites et de l'importance de la justice pour protéger les plus vulnérables. Elle souligne également la nécessité d'une vigilance constante et d'un soutien robuste aux victimes de violences sexuelles.