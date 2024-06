Dakar : Entre Bravade et Danger, le Péril des Piétons sur la Chaussée du BRT ( Par Karamokho D. SOUNG )

Dans la vibrante métropole de Dakar, le nouveau système de Bus Rapid Transit (BRT) a été mis en service le 15 mai 2024, après plusieurs mois d'essais. Ce système promet une révolution dans les déplacements urbains, mais il est assombri par une problématique persistante : l'indiscipline des piétons qui, bravant le danger, traversent la chaussée à leur guise, souvent au mépris des passages dédiés.



La scène est devenue courante : des piétons qui zigzaguent entre les bus rapides, des groupes de personnes s qui traversent là où bon leur semble, des jeunes qui courent à travers les voies réservées au BRT, transformant chaque trajet en un jeu de roulette russe. Cette tendance alarmante n'est pas sans conséquences. Les risques d'accidents se multiplient, mettant en péril la vie des piétons imprudents et perturbant le flux régulier des transports.



La brigade policière chargée à la sécurisation des piétons travaille sans relâche pour endiguer ces comportements, mais la tâche est ardue. Le manque de civisme et la méconnaissance des règles de conduite sont des obstacles persistants à la réalisation d'un environnement de transport sûr et efficace.



Le manque de civisme des populations se manifeste par un refus obstiné de suivre les règles élémentaires de sécurité. Ce comportement, enraciné dans une culture de l'urgence et de l'impatience, reflète un défi plus large pour la société sénégalaise : celui de l'éducation civique.



En outre, le danger ne se limite pas aux piétons. Les nombreuses intersections qui jalonnent la route du BRT sont des points de friction où la collision avec les véhicules devient une menace tangible. Des conducteurs pressés, manquant de civisme ou de maîtrise des règles de conduite, ajoutent une couche supplémentaire de risque. Ces interactions périlleuses entre piétons et véhicules exigent une vigilance accrue et une application stricte des lois de la circulation pour prévenir les accidents.



Cet article vise à sensibiliser sur l'importance du respect des règles de circulation, non seulement pour la sécurité individuelle mais aussi pour le bien-être collectif. Il est temps de reconnaître que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la réussite du BRT, symbole de progrès et d'innovation. En adoptant une attitude responsable, les Dakarois peuvent transformer leur ville en un modèle de cohabitation harmonieuse entre piétons et transports modernes.



Karamokho D. SOUNG