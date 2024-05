Dakar Dém Dikk de 2022 à 2024 : « 38 millions de recettes par jour, 4 milliards d’économie et 640 millions d’excèdent brut d’exploitation en 2023! » (Ousmane sylla)

Entre 2022 à 2024, le directeur général de la société Dakar Dem Dik a établi un bilan remarquable de ses années de service, caractérisés par des initiatives innovantes et des résultats significatifs. Nommé en 2022, Ousmane Sylla a su piloter cette société avec brio, déployant des programmes d'envergure, qui bâtissent une culture d’entreprise permettant aux employés qui étaient démotivés de s’épanouir.



En 2 ans Ousmane Sylla a aussi réussi le maillage d’une bonne partie du territoire avec l’achèvement du projet de renouvellement du parc 370 bus acquis (293 urbains 77

interurbains). Dans le cadre de son ambition de faire de DEM DIKK, un symbole d’équité territoriale, il a :



- Relancé des liaisons du Nord en 2023

- Ouvert des liaisons du SUD 2023

- Ouvert de la ligne Dakar Kaffrine Décembre 2022.

- Ouvert de la ligne Dakar Bakel Décembre 2022

- Renforcé des lignes Dakar Tambacounda Kédougou 2023.



Dans cette même dynamique de performance, le patron sortant de DDK a généré :

- 38 millions de recettes par jour en 2024 contre 21 millions en 2022

- 4 milliards d’économie 2023

- + de 640 millions en 2023 d’excèdent brut d’exploitation contre (- 3 milliards

en 2022)



Toujours dans ces années de service, il a pu mener de nombreuses actions pour apaiser le climat social tendu de la société DDK, occasionnant ainsi démotivation, démobilisation et frustration des agents de base. Ainsi, il a assuré :



* Le paiement de 4 trimestre de prestations. (Impayé pendant deux ans)

* L’achèvement des travaux de validation de l'accord d'entreprise

* La rallonge de 21 à 30 millions du montant alloué à l’IPM

* Le paiement de 8% à l'ensemble des coopératives d'habitat de l'entreprise entre autres

* Les rencontres mensuelles avec les délégués du personnel (calendrier annuel adopté)

* L’accompagnement des Dahira à l’occasion de leurs évènements religieux

* L’octroi de trois billets pour le pèlerinage à La Mecque et à Rome (cadres, les femmes et l’agent le plus âgé)

* Le raccordement en eau potable aux différents dépôts (Thiaroye et Ouakam)

* La mise en place de restaurants (Gare Dieuppeul, AIBD) au profit des salariés



En outre, dans sa dynamique de modernisation, les services de Dakar Dem Dikk sont passés progressivement à la digitalisation. Dans ce cadre, il a réalisé entre autres.

* La Digitalisation des outils de vente de tickets urbains

* Le site web

* Les cartes professionnelles et d'abonnement numérisées

* La Mise en place d’une plateforme de géolocalisation de la flotte

* La Digitalisation des outils de management et pilotage (Dashboard etc.)

* La Digitalisation des procédures internes et échanges inter services

* L'Installation et mise en service du système billettique intégré des bus.