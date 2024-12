Daara de l'Horreur / Scandale à Tivaouane Peulh : Un Maître Coranique Accusé de Viols sur ses Élèves Mineures et risque 10 ans de réclusion criminelle

Dans une affaire qui ébranle la tranquillité de Tivaouane Peulh, Malick Ba, un maître coranique de 51 ans, est confronté à des accusations graves de pédophilie, détournement de mineure et viol, selon L'Observateur. Hier, mardi, la Chambre criminelle de Dakar a entendu les témoignages accablants de trois jeunes filles, M. D. Sylla, I. Sall et K. Ndiaye, qui étaient sous sa tutelle dans son école coranique.



Les Accusations



Les accusations portées contre Malick Ba sont lourdes. Les trois élèves, âgées entre 11 et 13 ans, affirment avoir été victimes d'abus sexuels lors de leurs séances d'apprentissage du Coran. M. D. Sylla raconte avoir été contrainte de rejoindre Ba dans sa chambre sous divers prétextes, où elle subissait des violences sexuelles, parfois sous la menace d'un couteau. K. Ndiaye et F. Sall rapportent des abus similaires, bien que les actions contre F. Sall n'aient pas inclus la pénétration.



La Défense



Malick Ba nie farouchement ces accusations, les qualifiant de complot orchestré par la mère de l'une des plaignantes, opposée à l'inscription de son enfant dans le "daara" de Ba. Cependant, le procureur de la République n'a pas été convaincu par cette défense, requérant une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour les faits avérés.



Le Procès



Les variations dans les récits des plaignantes, entre attouchements et pénétrations, ont été attribuées par le parquet à la psychologie infantile, incapable de toujours distinguer les détails précis des abus subis. La défense critique cette interprétation, soulignant l'absence de preuves matérielles.



L'audience a été marquée par des débats intenses, et la Chambre criminelle a fixé le délibéré au 7 janvier prochain, laissant planer une ombre sur la communauté de Tivaouane Peulh en attente de justice pour ces jeunes victimes.