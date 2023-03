Daaka 2023 / Le message du Khalife : « Sénégal Mooy ‘Sunu Gaal’… Nous n’avons pas un grand pays, mais Dieu nous a gratifié d’énormes richesses… »

Thierno Amadou Tidiane Bâ appelle les fidèles à ouvrir les cœurs, à la tolérance et à l’entraide au cours de ces moments de recueillement. Thierno Amadou Tidiane Bâ appelle les fidèles à ouvrir les cœurs, à la tolérance et à l’entraide au cours de ces moments de recueillement.

Le Khalife général de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Bâ, a lancé un message fort lors de la cérémonie d’ouverture du Daaka 2023 qui se tient du 04 au 12 mars. C’est en présence officielle du chef de l’État Macky Sall et de sa délégation qui l’accompagne ce samedi, que Thierno Amadou Tidiane Bâ a rappelé les exigences de ces moments de prières et d’invocation d’Allah. Mais c’est sans oublier le message à tenir dans un contexte où les guides religieux sont souvent banalisés.« Nous avons un pays, pas grand en terme de superficie, mais qui peut se glorifier de ses hommes religieux, ceux qui ont prié pour ce pays et qui continuent de le faire à travers leurs héritiers. Nous devons rendre grâce à Dieu qui nous a gratifiés de tous les bienfaits et de cette paix et cette stabilité que beaucoup de pays n’ont pas… », t⁵a indiqué le Khalife qui poursuit en soulignant la pertinence de l’événement religieux qu’est le « Daaka ». En effet, sur les huit nuits qui concernent l’événement, il est demandé aux fidèles de faire des « Wird Salatoul Fatiha… », des récitals de Coran et de faire des zikrs.