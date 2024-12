DPG : le député Saliou Dione plaide pour l'emploi des jeunes et l'accès aux terres...

Député du Pastef, Saliou Dione a axé son intervention sur l'emploi des jeunes et l'accès de la terre aux jeunes. S'adressant au Premier ministre Ousmane Sonko, le parlementaire a suggéré un regroupement des départements qui interviennent autour de l'emploi des jeunes. "Tout ce que j'ai à suggérer à vous et à votre gouvernement, c'est de faire de l'épanouissement de la jeunesse, non seulement une priorité, mais une véritable urgence. C'est bien heureux de vous entendre parler de l'Observatoire National de l'emploi, car ça vient à son heure. Parce que monsieur le Premier ministre, nous ne disposions pas d'une véritable politique de l'emploi...", indique-t-il. Le parlementaire Saliou Dione, conseille au Premier ministre, une fusion des départements qui gèrent l'emploi des jeunes. "Il faut penser à regrouper tous les départements qui interviennent autour de l'emploi et de la jeunesse, comme un ministère de l'emploi, de la jeunesse et du travail".... Enfin, le député Saliou Dione d'évoquer le déficit d'accès à la terre aux jeunes, tout en interpellant le Premier ministre, pour qu'il y remédie.