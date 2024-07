DPG: « PM devait prendre son courage en main et éviter de prendre le règlement intérieur comme alibi» (Malick Ndao, consultant parlementaire)

Le premier ministre, Ousmane Sonko a l’obligation de se tenir devant les parlementaires pour effectuer sa déclaration de politique générale. C’est la conviction du consultant parlementaire, Malick Ndao qui intervenait, ce 18 juillet, dans l’émission « En Ligne » de Dakaractu. A l’en croire, la DPG est une obligation constitutionnelle qui n’a rien à voir avec le règlement intérieur de l’institution parlementaire qui n’a la charge que d’organiser le débat de la déclaration de politique générale.



« Le règlement intérieur distribue le temps de parole selon le nombre de députés par groupe parlementaire entre BBY - Yewwi Askan Wi - Libéraux et démocrates et les députés non inscrits », a indiqué Malick Ndao qui s’interroge sur le pourquoi Ousmane Sonko ne s’est toujours pas souscrit à l’exercice.



« Le PM est politique ou il est encadré par des gens qui sont très politiques. Il a peut-être été conseillé d’attaquer le parlement pour gagner du temps sur les questions de l’heure. Il devait prendre son courage en main et éviter de prendre comme alibi le règlement intérieur. Cela ne tient pas », a déclaré le consultant parlementaire.