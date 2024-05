DIC: Bah Diakhaté encore auditionné pour une autre affaire…

C’est un tourbillon judiciaire que l’activiste Bah Diakhaté est en train de vivre depuis son arrestation la semaine dernière. En effet, quelques heure après la mise en délibéré de l’affaire dite « diffusion de fausses nouvelles et offense au premier ministre », Bah Diakhaté retourne à la division des investigations criminelles (DIC) où il subit présentement un interrogatoire. C’est une affaire qui, selon son avocat, Me Amadou Sall, fait suite à la plainte de Ababacar Mboup, de And Sam Jikko Yi.



Nous y reviendrons…