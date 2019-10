DIAMNIADIO / 31ème congrès sous le thème « Conflit sur le foncier » : Les Notaires d’Afrique tirent sur la sonnette d’alarme

Déjudiciarisation, le foncier et le numérique, trois thèmes qui traitent des questions liées au foncier. Ce congrès est une occasion rêvée de traiter de ces sujets, selon la présidente de la chambre des notaires du Sénégal, Aïssatou Sow Badiane. Selon laquelle, le congrès est un prétexte, « une manière pour les notaires de consolider, d’étendre la place du notariat dans la déjudiciarisation ». Sans oublier la « sécurisation foncière qui est un levier du développement ».



En prenant la parole à son tour, la présidente du congrès, la nigérienne Awa Dodo craint que la question des terres, « soit source de violence en Afrique ». Les choix des thèmes de ces assisses selon elle, « sont un vœu à l’intention des leaders d’opinion et de notre communauté. On doit mettre nos pays à l’abri des conflits ».



Une inquiétude partagée par le président Macky Sall qui présidait leur congrès au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.



Ce congrès qui regroupe plus de 500 participants venus de 19 pays du continent, va permettre de discuter sur l’amélioration de la qualité des services offerts, pour assurer la paix sociale, la sécurité juridique et le développement économique pour le bien-être des populations.