DIALOGUE POLITIQUE - Pourquoi Serigne Ahmadou Badaoui, envoyé par Touba, n’as pas été au parloir ?

Beaucoup de Sénégalais ont désespérément attendu hier Serigne Ahmadou Badaoui Mbacké au parloir du dialogue après qu’il a été annoncé par le ministre Seydou Guèye.



Son absence n’a , malheureusement, pas manqué de susciter des interrogations. Aujourd’hui, Dakaractu en sait un peu plus sur la non prise de parole de l’émissaire de Serigne Mountakha Mbacké . En effet, sorti honorer la prière du crépuscule, le chef religieux, nous apprend-on, n’a pu rejoindre la salle à cause de maux de tête terribles et insupportables. Malgré la prise de médicaments, la douleur n’a pu s’estomper . Ce qui l’a obligé à rebrousser chemin .