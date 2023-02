DGID : le nouveau DG Abdoulaye Diagne prend prend fonction et s’inscrit dans la consolidation des acquis.

Nommé nouveau directeur général des Impôts et Domaines (DGID) le 9 février 2023, l’inspecteur principal des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, Abdoulaye Diagne, a officiellement pris fonction, vendredi, après une passation de service avec son prédécesseur, Bassirou Samba Niasse qui dirigeait l’institution de main de maître depuis juillet 2019.



M. Diagne préside désormais les destinées de l’Administration fiscale et foncière, principale pourvoyeuse des recettes budgétaires du Sénégal. Ce nouveau DGID, reconnu très sérieux et compétent à l’image de son prédécesseur, a été bien accueilli et installé dans sa nouvelle fonction, ce vendredi 17 février 2023.



Dans la foulée, le nouveau patron de la DGID a organisé une petite cérémonie en l’honneur de son prédécesseur Bassirou Samba NIASSE à qui le personnel de la DGID a déroulé un tapis rouge en guise de reconnaissance pour ses bons et loyaux services rendus à la Nation. Bassirou Samba Niasse et Abdoulaye Diagne ont fait montre de leur gratitude à l’endroit des autorités étatiques, notamment le Ministre des Finances et du Budget mais surtout du Président de la République, son Excellence Macky Sall.



Ainsi, comme un seul homme, la famille DGID s’est remobilisée autour de son nouveau Headofficer pour consolider et dépasser les acquis par une mobilisation accrue des recettes, poursuivre les innovations en parachevant la digitalisation et améliorer la qualité du service public particulièrement en matière foncière pour soulager davantage les populations et assurer ainsi un développement harmonieux du Sénégal.

« Je suis militant de la consolidation et du dépassement des acquis car les chantiers de l’émergence sont à achever. Notre devise : Unir pour mieux Servir », a confié Abdoulaye Diagne.



Après avoir été conseiller technique de différents ministres de l’Economie et des Finances de juillet 2009 à février 2014, M. Diagne a été nommé Directeur du Recouvrement, poste qu’il occupa jusqu’à avril 2019, avant d’être promu Directeur des grandes Entreprises de la DGID. Stations où il a fait montre de ses talents en relevant les défis thématiques liés notamment à la transformation digitale (télé procédures), l’efficience du contrôle fiscal, la qualité des services rendus et au recouvrement.



Pour rappel, son prédécesseur, Bassirou Samba Niasse qui a fait 3 ans et 6 mois à la tête de l’institution financière a fait d’excellentes performances tant au plan des recettes qu’en matière foncière et sociale. À titre d’exemple, la DGID a franchi, avec lui, le cap des 2. 000 milliards FCFA de recettes recouvrées en 2022. Entre autres projets, il a également accentué la politique d’élargissement de l’assiette fiscale, à travers le programme « Yaatal », poursuivi le processus de maturation digitale et lancé l’opération « Sama Keuyitu Keur, Sama Karangué » pour soulager les sénégalais avec du foncier sécurisé. Un climat social apaisé et une amélioration des conditions sociales et sanitaires sont également à l’actif du DG sortant. Le Personnel, les organisations sociales et syndicales et le comité de direction ont tour à tour manifesté leur gratitude au grand commis de l’État qu’est Bassirou Samba Niasse.

D'ailleurs, la cérémonie de passation a enregistré la participation honorifique de l’ancien DG Cheikh Ahmet Tidiane Bâ et de l’Association des retraités des Impôts et Domaines.