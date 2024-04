DÉMENTI DE SADAGA : « Abdou Mbacké Bara Dolly est ridicule quand il dit que Macky lui a demandé de ne pas soutenir Amadou Bâ! »

L’étonnement a été énorme chez l’honorable Haut Conseiller des Collectivités Territoriales, lorsque le député Abdou Mbacké Bara Dolly a déclaré que c’est le Président Macky Sall qui l’a joint au téléphone pour lui demander de ne pas soutenir Amadou Bâ. Pour lui, « le chef religieux s’est ridiculisé en débitant de telles inepties. »



Abdou Lahad Seck Sadaga choisira, d’ailleurs, de se montrer davantage cinglant dans son réquisitoire. « Nous qui habitons Touba connaissons l’homme. Il est particulièrement doué pour les inventions. Raconter des contrevérités est son passe-temps favori et personne ne me démentira dans la cité. Il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs ou pour détruire un adversaire politique. Macky Sall n’aurait jamais tenu de tels propos et les adresser à un homme comme Abdou Mbacké Bara Dolly. C’est impossible. Il ne peut pas lui avoir demandé cela et nous intimer l’ordre de battre campagne pour Amadou Bâ. Abdou Mbacké veut juste camoufler la défaite essuyée à Touba alors qu’il était venu nous rejoindre. Sa venue et celle des autres comme lui ne nous ont été d’aucun apport alors que lui avait fini de promettre la victoire à Amadou Bâ. Les populations de Touba sont habituées à combattre les régimes en place. Aujourd’hui, elles sont avec le Président Diomaye, demain ce sont elles qui le combattront. C’est une tradition et personne ne pourra changer la donne. »

Abdou Lahad Seck Sadaga, après avoir félicité le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa belle victoire, affirmera sa ferme volonté de demeurer aux côtés du Président Macky Sall et de rester à son écoute. « Je lui serai fidèle à jamais. Je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour nous et pour Touba. Jamais un Président ne sera plus proche que lui des chefs religieux et des cités religieuses. Nous lui en sommes reconnaissants ! »