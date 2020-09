DAROU SALAM / Une délégation gouvernementale dépêchée pour présenter les condoléances du Chef de l'État.

Le gouvernement du Sénégal a déjà présenté ses condoléances à Darou Salam et à la famille du défunt Khalife rappelé à Dieu. C'est en effet, une délégation conduite par le ministre Abdou Karim Sall, accompagné de ses collègues Oumar Youm, Oumar Guèye et Serigne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, mais aussi du gouverneur de Diourbel et du préfet de Mbacké, qui s'est rendue dans la cité de Mame Cheikh Anta. Ils ont été reçus par Serigne Djily Mbacké, Serigne Serigne Mbacké Anta, Khalife de Gawane, Serigne Ass Ibn Serigne Cheikh Thiéyatou Mbacké etc...



Un moment plein de solennité mis à profit par la délégation pour témoigner toute la solidarité du Chef de l'État vis-à-vis de la famille en cette période difficile de deuil. Une enveloppe de 2 millions de francs a été remise. Un geste hautement salué par Serigne Cheikh Anta Anta Mbacké, porte-parole de Darou Marnane, qui était aussi présent dans la salle. Une importante réunion se tient depuis ce matin dans la cité de Mame Cheikh Anta Anta Mbacké, nous signale-t-on.