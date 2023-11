Cyberattaque: L’AGEROUTE victime de piratage par le groupe lockbit

L’agence en charge des chantiers routiers au Sénégal, victime d'une cyberattaque a vu ses données publiées par le groupe cybercriminel lockbit qui a publié près de 18Go de données du leader des chantiers routiers au Sénégal.



L’AGEROUTE Sénégal est chargée, de manière générale, de la mise en œuvre de tous les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien de routes, de ponts et autres ouvrages d’art ainsi que de la gestion du réseau routier classé.



Ce groupe dont certains de ses membres ont demandé une rançon à l’agence routière, a mis a exécution sa menace en publiant ces données critiques.



Les cyberattaques sur le continent africain ne sont plus un mythe, mais bien une triste réalité face à laquelle de mesures appropriées sont bien à prendre.