Cumul de fonctions : Le nouveau PM Ousmane Sonko va-t-il renoncer à la mairie de Ziguinchor ?

Alors que sa supposée démission de la mairie de Ziguinchor (pas encore officielle) a été agitée sur la toile quelques heures suite à sa nomination, Ousmane Sonko, le Premier Ministre fraîchement désigné par le président Bassirou Diomaye Faye, est attendu au tournant. Et pour cause, l’actuel président du parti politique "Pastef" et non moins édile de la ville Ziguinchor s’est toujours farouchement opposé au cumul des fonctions. « Je ferais voter une loi à l’assemblée nationale. Laquelle loi interdirait définitivement les cumuls de fonctions. Cet engagement figurera dans mon programme de 2024 » promettait Ousmane Sonko quelques années auparavant.

À cet effet, dans la partie intitulée : « La réforme des institutions et du système électoral pour améliorer l'État de droit, la bonne gouvernance et la démocratie participative » du programme proposé par la "Coalition Diomaye Président", on peut lire les propositions ci-dessous : « Nous initierons des réformes pour limiter les pouvoirs du Président de la République qui, une fois élu devra, s'il y a lieu, obligatoirement démissionner de son poste de Président de parti politique. » Une situation qui ne concerne pas pour le moment, Ousmane Sonko.