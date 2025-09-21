[Culture] Droits numériques : La presse culturelle s’engage...

Des membres de l’Association de la Presse Culturelle du Sénégal (APCS) ont participé à l’Académie des Droits Numériques tenue les 16 et 17 septembre 2025 à Dakar, à l’initiative de Paradigm Initiative.



Cette formation a permis d’approfondir les connaissances des participants sur plusieurs thématiques cruciales : les droits numériques et le cadre juridique national, la sécurité numérique, mais aussi les enjeux liés à la désinformation et à la protection de l’intégrité de l’information.



En plus des échanges, les journalistes et acteurs culturels présents ont renforcé leurs compétences en communication stratégique, dans le but de mieux promouvoir les droits numériques au Sénégal. Un plan d’action collectif a également été esquissé pour accompagner ce combat.



Dans un communiqué, l’APCS a salué le rôle de Paradigm Initiative dans la défense des libertés numériques et son travail en faveur de la connexion des jeunes Africains défavorisés aux opportunités offertes par le numérique, tout en veillant à la protection de leurs droits.



Les représentants de l’APCS à cette rencontre étaient Serigne Babacar Sy Sèye (secrétariat), Sitapha Badji (trésorier), Sira Touré et Mohamed Mbaye (commission digitale).

