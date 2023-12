Croisière fluviale: Dakar a accueilli 22 navires en 2023 dont Zuiderdam d’une capacité de 2134 passagers.

Le Port Autonome de Dakar a accueilli, ce 11 décembre, le navire de croisière Zuiderdam de la compagnie Holland America Line d’une capacité de 2134 personnes dont 1355 passagers et 779 membres de l’équipage. En provenance de Miami Florida, le bateau dispose de 11 ponts et 982 cabines. Il est doté de toutes les installations nécessaires pour une croisière intemporelle avec un grand spa, des terrains de sports, de nombreuses options de restauration gastronomique, des bars dansants, des salons, une bibliothèque entre autres commodités. Le Zuiderdam mesure 286 mètres de long, 32 mètres de large et pèse 82 305 tonnes. Il accueille 1916 passionnés de croisières, servis par 817 membres d’équipage.







Approximativement 75% de la population du navire a débarqué à Dakar pour une visite d’une journée avant de reprendre les eaux de la côte africaine. Les passagers ont débuté leur débarquement à 8 h et ont été accueillis par le directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy en compagnie du directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, Papa Mahawa Diouf et par des hôtesses dépêchées par la Direction de Promotion touristique. Les deux (2) autorités ont également effectué une visite guidée dans le paquebot. Mountaga Sy a saisi l’occasion pour tirer un bilan sur le nombre de navire croisière qui ont accosté au port de Dakar durant l’année 2023.



« 22 navires de croisières ont été comptabilisés cette année. L’année dernière nous en avions 2 alors qu’en 2019, nous en avions aucun », a précisé le patron du port de Dakar qui croit que le port autonome avec ses résultats mérite, aujourd’hui, dans son business plan d’accorder une attention particulière aux navires de croisière.



Pour sa part, le directeur de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, Papa Mahawa Diouf croit que le sénégal est en train de se positionner sur la chaine de valeur croisière au vue de résultats acquis en 2023. A l’en croire, l’agence qu’il dirige a surtout travaillé dans l’accueil des touristes et un accompagnement dans leur visite des différents endroits de la capitale sénégalaise.