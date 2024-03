Critiques sur son port vestimentaire, communication : Souleymane Jules Diop prend la défense de Bassirou Diomaye Faye

Suite à sa déclaration faite après le scrutin et les messages de félicitations de ses adversaires et du président sortant, Macky Sall, le tout nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye a reçu des critiques sur son port vestimentaire, sa communication et son style. Des critiques auxquelles l’ambassadeur, délégué permanent du Sénégal auprès de l’Unesco se dit choqué, avant son installation.



Souleymane Jules Diop a pris la défense de Bassirou Diomaye Faye. « Je suis choqué, indigné par les premières critiques portées contre le nouveau président de la République avant même son installation. Nous l’avons élu largement, il est le choix des sénégalais, il est maintenant notre président, que nous ayons voté pour lui ou pas. Nous devons le respecter, l’encadrer pour qu’il sorte ce qu’il a de mieux en lui, son humilité et son empathie et l’aider à gommer ses défauts. Il va apprendre comme tout le monde et la qualité de ses décisions dépendra de la qualité de ses conseillers, de ses ministres et de son administration. Mais des défauts il en restera toujours. Nous n’avons pas élu le bon Dieu », a-t-il fait savoir.