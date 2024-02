Crise politique au Sénégal: l'Onu réclame des enquêtes sur les victimes des manifestations

Le Haut Commissaire des Nations-Unies au Droits de l'Homme a ordonné l'ouverture d'une enquête indépendante sur les trois victimes lors des récentes manifestations du vendredi 9 février 2024 entre Dakar, Saint-Louis, et Ziguinchor. En effet, lors d'un point de presse régulier de l'Onu à Genève, une porte-parole du HCDH, Liz Throssell de déclarer: « Nous sommes profondément préoccupés par la situation tendue au Sénégal à la suite de la suspension de l’élection présidentielle prévue pour le 25 février. (...) Au moins trois jeunes hommes ont été tués pendant les manifestations et au moins 266 personnes auraient été arrêtées dans tout le pays, y compris des journalistes », fait-elle savoir sur le site des Nations-Unies visité par Dakaractu.



D'après elle, des enquêtes « doivent être menées rapidement, de manière approfondie et indépendante, et les responsables doivent être amenés à rendre des comptes », avant de souligner que « les personnes arrêtées pendant les manifestations à Dakar et dans certaines régions doivent bénéficier « d’un traitement équitable ».



La responsable onusienne d'ajouter que,« dans un contexte de tensions croissantes et d’informations faisant état de nouvelles manifestations prévues, il est essentiel que les autorités ordonnent sans équivoque aux forces de sécurité de respecter et de garantir les droits humains y compris , de s’abstenir de recourir à la violence ».



enfin, Mme Liz Throssell recommande, « aux autorités sénégalaises de veiller à respecter la longue tradition de démocratie et des droits humains au Sénégal »