Crise politique au Sénégal : Le SG de la francophonie, Louise Mushikiwabo à Dakar pour s’entretenir avec le président Macky Sall

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre d’échanges avec le président de la République, Macky Sall sur la situation politique au Sénégal. Toutefois, Louise Mushikiwabo a salué la décision du chef de l’Etat de mettre en œuvre la décision du Conseil constitutionnel du 15 février et l'a encouragé à aller rapidement dans ce sens afin de donner au peuple sénégalais une visibilité sur les prochaines étapes du processus électoral.







Par la même occasion, elle a rappelé que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) dispose d'une expertise en la matière et serait, si le Sénégal le souhaite, disposée à accompagner la mise en œuvre du processus. Elle a rappelé l’importance que le président puisse rapidement apaiser le pays et, aux côtés de tous les acteurs sénégalais, œuvrer à préserver la stabilité du Sénégal, qui est vitale, non seulement pour les populations sénégalaises mais également pour l'ensemble de la sous-région, déjà fortement secouée par de nombreuses crises politiques.