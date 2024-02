Crise politique au Sénégal : L’ambassadeur des Etats-Unis rencontre le professeur Babacar Guèye et Moundiaye Cissé

Les Etats-Unis campent toujours sur leur position portant l’organisation de l’élection présidentielle au Sénégal dans les meilleurs délais. C’est dans ce sens que s’inscrit la rencontre entre l’ambassadeur des Etats-Unis à Dakar, Michael Raynor, le Professeur Babacar Guèye du COSCE et M. Moundiaye Cissé de l'ONG 3D tenue ce vendredi 16 février 2024.

Cette réunion rentre dans le cadre d’une solution qui pourrait être adoptée afin d’aller à une élection libre et transparente dans les meilleurs délais comme indiqué par le Conseil constitutionnel.

À cet effet, les Etats-Unis sont en pourparlers avec la classe politique et la société civile en vue de préserver la démocratie sénégalaise.



« Aujourd’hui, l’ambassadeur Raynor a rencontré le professeur Babacar Guèye du COSCE et M. Moundiaye Cissé de @ONG3D pour discuter de la situation politique du Sénégal et de la voie vers des élections libres et équitables dans les meilleurs délais. Les Etats -unis continuent avec un large éventail de représentants politiques et de la société civile dans le cadre de notre soutien de longue date à la démocratie sénégalaise », a-t-il avancé sur un post sur X (ex Twitter).