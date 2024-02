Crise politique: Le FDR avertit les partenaires techniques et financiers à s’abstenir de toute collaboration avec le Sénégal après le 02 avril

La nouvelle entité regroupant le FC25, le F24, Aar Sunu Élection et FDD a interpellé à l’occasion de la conférence de presse tenue ce jeudi, la communauté internationale. Il s’agit essentiellement des partenaires techniques et financiers qui sont interpellés par le Front De Résistance (FDR)/ Fippu.







« Nous lançons solennellement un avertissement à tous les partenaires techniques, financiers et aux acteurs économiques nationaux et internationaux : toute collaboration avec le régime illégitime de Macky Sall après le 2 avril 2024 sera considérée comme une complicité dans la déstabilisation de notre pays » lit-on dans la déclaration de la plateforme qui précise que les contrats signés sous « cette gouvernance illégitime » seront sujets à révision, voire à annulation, dans le respect de la volonté populaire.







La plateforme exhorte Macky Sall et son administration à revenir à la raison, en l’invitant instamment de cesser toute tentative de conclusion de contrats qui engageraient l'avenir du Sénégal et de ses ressources. Toute initiative législative visant à établir l'impunité sous couvert d'amnistie sera combattue avec la plus grande fermeté, ajoute le Front.