Crise au Sénégal: un troisième mort, dans des heurts samedi dans le Sud

Un jeune de 19 ans est mort samedi des suites de ses blessures reçues lors d'une manifestation dans le sud du Sénégal, portant à trois le nombre de tués dans le pays depuis le début de la crise liée au report de l'élection présidentielle, selon des sources hospitalière et politique dimanche.



A Ziguinchor, un "jeune de 19 ans a reçu un projectile sur la tête et il est décédé de ses blessures à la réanimation hier soir", a déclaré à l'AFP un responsable hospitalier sous couvert d'anonymat.



"Il y a eu plusieurs blessés graves pendant les manifestations et l'un est décédé. Il a été atteint d'une balle à la tête", a affirmé de son côté à l'AFP Abdou Sané, coordinateur du parti de l'opposition Pastef à Ziguinchor.



Le garçon était un lycéen qui habitait le quartier communément appelé "Grand Dakar" à Ziguinchor, a-t-il précisé.



La plupart des villes du Sénégal sont restées calmes samedi mais des manifestations spontanées se sont poursuivies dans cette ville de Casamance, fief de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko.



Elles ont mis en prise plusieurs dizaines de jeunes, parfois très jeunes, et des forces de sécurité qui les éloignaient en jetant du gaz lacrymogène.



Un étudiant de 22 ans à Saint-Louis (nord) et un commerçant de 23 ans à Dakar ont aussi été tués depuis vendredi durant le mouvement de contestation contre le report de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février, annoncé par le président Macky Sall.