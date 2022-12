Crash de l’avion de Sénégal Air : L'audience renvoyée au 12 janvier prochain

Selon les résultats de l’enquête, le choc avait provoqué une avarie et une subite dépressurisation de l’appareil. Cet accident aura fait 7 morts.

Le procès de l'accident de l'avion de la compagnie aérienne Sénégal Air a été appelé ce jeudi 22 décembre 2022 devant la barre de la deuxième Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Dakar. A cet effet, l'audience a été renvoyée au 12 janvier prochain pour plaidoirie en audience spéciale.Pour rappel, le 5 septembre 2015, un avion d’évacuation médicale transportant sept personnes s’est abîmé au large de Dakar. L’appareil avait à bord trois membres d’équipage, de nationalité algérienne et congolaise, deux infirmiers, un médecin et une patiente française. L’appareil d’évacuation médicale, affrété par Sos Médecins Dakar, effectuait une liaison entre le Burkina Faso et Dakar pour une urgence médicale. Ce jour-là, il a frôlé un appareil de ligne équato-guinéen, Ceiba, qui devant rallier Cotonou, mais qui a préféré continuer sur Ma­labo, après avoir tenté en vain d’entrer en liaison avec l’appareil sénégalais.