Covid-19 à Ziguinchor / 53 pêcheurs mis en isolement à Elinkine et à Ziguinchor, deux autres pirogues attendues dans la semaine.

Il y a 53 pêcheurs qui sont mis en isolement dans la région de Ziguinchor. 44 à Elinkine et 09 au district sanitaire de Ziguinchor.



La première vague de pêcheurs est arrivée au large de la base navale d’Elinkine jeudi dernier. Ils étaient au nombre de 38 pêcheurs. Ces pêcheurs sont de nationalité ghanéenne et régulièrement enregistrés au quai de pêche d’Elinkine. Ils sont employés par des Sénégalais. Dès leur arrivée, ils ont été mis en isolement au Cem du village. Dans leur embarcation, ils ont ramené certains des leurs qui voulaient rentrer.



Dans la journée d’hier, six pêcheurs, cette fois-ci de nationalité guinéenne ont accosté avant d’être mis en isolement. Ces Bissau-Guinéens qui ont accosté à Elinkine, travaillent pour le compte de sénégalais. Ils étaient en campagne dans les eaux guinéennes.



Au total, ils sont 44 pêcheurs mis en isolement à Elinkine dans le département d’Oussouye. Selon des sources, ces pêcheurs ont été recensés et les autorités les attendaient pour les mettre en isolement. D’ailleurs, il reste deux pirogues en mer qui doivent normalement rentrer dans la semaine. Mais, les responsables de ces pirogues ont été saisis par le président de la communauté ghanéenne basée à Elinkine sur invite des autorités pour leur demander de rester en territoire guinéen où ils sont allés pêcher. Une demande d’ailleurs acceptée par les pêcheurs.



Par contre à Ziguinchor, c’est 09 pêcheurs d’origine sénégalaise qui sont mis en isolement au district sanitaire de Ziguinchor. Selon nos sources, ce sont des pêcheurs qui reviennent d’une campagne. Ils se sont signalés et reçus puis envoyés au district sanitaire de Ziguinchor pour isolement. Les prélèvements ont été faits et envoyés à Dakar depuis hier. Selon nos sources, leur situation n’est pas inquiétante. Ils sont stables et les résultats sont attendus incessamment. Une autre source nous souffle qu’ils étaient au nombre de 10. Mais que le dixième serait mort en mer. La gendarmerie aurait ouvert une enquête...