Covid-19/ Plus de 07 cas positifs en moins d'un mois à Kaffrine : Le message du maire Abdoulaye Vilane à la population du Ndoucoumane.

Mes chers compatriotes, chers parents, amis et concitoyens de Kaffrine :

Je vous informe en tant que Député et Maire : Un nouveau cas de COVID19 vient d’être enregistré ! Encore un (01) de plus. Cela fait plus de sept (07) cas en moins d’un mois !une personne âgée de 60 ans habitant à Dioutnguél. Dans nos villages comme dans nos quartiers et communes , nous devons faire très attention et, dans la discipline !

Je vous invite sincèrement, je vous en supplie, restons vigilants !

Respectons les gestes barrières : Port correct du masque, couvrant le nez et la bouche.

Lavage systématique des mains et à intervalles réguliers.

Distanciation physique.

L’heure est grave !