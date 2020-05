Covid-19 : Le Sénégal passe la barre des 1500 patients sous traitement, le nombre de malades et personnes décédées multiplié par trois depuis le 27 avril.

L’autorité sanitaire a fait état du plus grand nombre de patients sous traitement, depuis le début de la pandémie. Le Sénégal a franchi ce jeudi la barre des 1500 malades hospitalisés dans les Centres de traitement des épidémies (Cte) mis en place à cet effet.



Comparer le nombre de patients hospitalisés aujourd'hui (1530) à celui d'il y a 25 jours (442), conduit à un triplement des chiffres. C'est mauvais signe. Pour le nombre de cas de décès, qui est désormais de 30, on note un bilan multiplié par plus de trois, selon le dernier point du ministère rendu public ce jour.



A noter que le nombre d'hospitalisations augmente régulièrement, mais plus en médecine qu'en réanimation. 11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



L’évolution quotidienne du nombre de nouveaux cas au Sénégal est rapide, la courbe de contagion est ascendante. Mais, le recensement des cas de Covid-19 varie radicalement d’une région à l’autre : certaines sont peu touchées, quand d’autres sont frappées plus durement.



Au Sénégal, 2812 cas d’infections avérées à la Covid-19 ont été répertoriés, le jeudi 21 mai, selon le comptage au quotidien des autorités sanitaires.