Covid-19 : Ce que reflète l’analyse succincte de la situation de la pandémie en Afrique.

Plus de deux mois après les prévisions faites par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) qui prévoyait des milliers de malades de la Covid-19 et de décès liés à ladite pandémie, en Afrique, le continent noir demeure le moins touché. Avec, selon les statistiques de ce mercredi 3 juin, un total de 157 821 cas enregistrés dont près de 90 000 cas actifs ; une soixantaine de milliers de malades rétablis et 4 500 décès.



‘’Dans le top 10 des pays d’Afrique les plus touchés par la pandémie, il est apparu que l’Afrique du sud, l’Egypte et le Nigéria trônent au sommet de la pyramide avec, respectivement, 23%, 17% et 7% des cas enregistrés sur le continent. Au même moment, le Sénégal occupe la 10e place dans le classement. Et ne compte que 2% des cas enregistrés avec un effectif de 3 932 personnes déclarées affectées par la Covid-19 dont 17 cas jugés graves ; 2 063 guéris, 1 823 patients sous traitement et un bilan macabre de 45 décès’’, a indiqué Statinfo, une structure spécialisée sur les questions qui portent sur la statistique et l’informatique, dans une note d’information livrée à Dakaractu.



Il ressort de ce document produit par l’équipe de Henry Pierre Ngom et d’Oumar Diop, que l’Egypte occupe la première marche des pays ayant le plus de malades actifs (18 932) en Afrique. Elle est suivie par l’Afrique du sud (16 361) et le Nigéria vient en 3e position avec 7 157 cas actifs. Parmi les 10 pays Africains figurant dans le classement des cas les plus importants ayant été enregistrés, seuls 5 d’entre eux ont atteint ou dépassé un taux de guérison de 50%. Il s’agit, entre autres, du Maroc (75,2%), de l’Algérie (62%), la Guinée (55,5%) et de l’Afrique du Sud (50,3%). Malgré son taux de patients guéris appréciable, l’Algérie recense le taux de mortalité le plus élevé (6,9%). Elle sera suivie du Soudan (5,8%) et pour les autres pays, excepté l’Egypte (3,8%), ce taux ne dépasse pas les 2%’’, a indiqué Statinfo.