Couvre-feu à Kayes après l'attaque du JNIM : risque de ralentissement à la frontière Mali-Sénégal

La ville de Diboli (Kayes), située à seulement 1,5 km de Kidira au Sénégal, a été la cible d'une attaque du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) ce 1er juillet 2025 vers 6h du matin.



En réaction à cet événement, le Gouverneur de la région de Kayes, le Général de Brigade Moussa Soumaré, a décrété un couvre-feu de 30 jours, reconductible, sur l'ensemble du territoire régional de Kayes. Ce couvre-feu, qui rentre en vigueur ce mardi 1er juillet et se poursuivra jusqu'au mercredi 30 juillet 2025, interdit formellement toute circulation de 21h00 à 06h00. Seuls les véhicules des Forces de Défense et de Sécurité et les ambulances disposant d'un ordre de mission valide sont autorisés à circuler durant ces heures.



Contactés par téléphone par Dakaractu, des transporteurs sénégalais estiment que cette mesure aura un fort impact sur les échanges entre le Mali et le Sénégal. La région de Kayes est, en effet, une zone de transit majeure pour les transporteurs des deux pays. La frontière entre le Mali et le Sénégal étant très fréquentée, l'instauration de ce couvre-feu aura inévitablement des répercussions sur les activités économiques et commerciales transfrontalières.

Côté sécuritaire

Du côté sénégalais, suite à l'attaque de Diboli, la surveillance de la zone frontalière a été renforcée. Des éléments du Groupement d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI) de la gendarmerie nationale, ainsi que des renforts de l'armée, ont été déployés pour rassurer les populations vivant le long de la frontière.