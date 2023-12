Couverture médiatique de l’élection présidentielle : Les dates de la précampagne, de la campagne électorale fixées (CNRA)

Le conseil national de régulation de l’audiovisuel a évoqué, dans un communiqué ce mardi, la question liée à la couverture médiatique de l'élection présidentielle du 25 février 2024. La période de précampagne s'étend du vendredi 05 janvier 2024 à 00 heure au samedi 3 février 2024 à minuit. Durant cette période, il est interdite la diffusion, par les médias (presse écrite, presse en ligne, radio et télévision) de toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à un parti politique ou à une coalition de partis politiques ou à une liste de candidats, faite directement ou indirectement.







À partir du 4 février 2024 à 00 heure, la campagne s’ouvre et prendra fin le vendredi 23 février 2023 à minuit. Selon le CNRA, en cas d’un second tour, la campagne s'ouvre à compter du jour de l'affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil constitutionnel pour prendre fin la veille de l'élection à 00h.







Concernant la couverture de la campagne électorale par les autres médias autres que l'audiovisuel public, qui traitent de la campagne électorale, le CNRA invite à veiller au respect des règles d'équité et d'équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale.