Coups de feu à Paris : le tireur présumé est de nationalité française, connu pour deux tentatives d'homicide (source policière)

L'homme soupçonné d'avoir tué deux personnes à Paris vendredi près d'un centre culturel kurde est de nationalité française et connu pour deux tentatives d'homicide commises en 2016 et décembre 2021, a-t-on appris de source policière.

L'auteur présumé, âgé de 69 ans, est inconnu des fichiers du renseignement territorial et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a-t-on précisé de même source. "Le meurtrier, lui-même (blessé et) en urgence relative, a été conduit à l’hôpital", a affirmé sur place la maire du Xe arrondissement, Alexandra Cordebard.