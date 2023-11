Coupe du monde U17 / Scandale au sein de la sélection polonaise : des joueurs exclus pour état d’ivresse

Quatre joueurs de la sélection U17 polonaise de football ont été exclus du groupe pour « conduite antisportive et violation du règlement », à quelques jours du début de la Coupe du monde des moins de 17 ans. D’après le média Ouest France, ils ont été retrouvés ivres dans un bar à Bali (Indonésie), après un match amical contre les États-Unis.

Un autre média polonais, Meczyki, donne plus de détails. Selon eux : « dans la nuit de dimanche à lundi, après un match amical contre les États-Unis à Bali (2-2), Marcin Wlodarski, le sélectionneur, aurait fait un tour des chambres et aperçu que deux d’entre elles étaient vides. Tomczyk, Rozga, Labedzki et Wolski se seraient rendus dans un bar de l’île indonésienne. Les quatre jeunes joueurs étaient ivres. L’un d’entre eux, Tomczyk ayant même été blessé à la tête. »

À quelques jours du début de la Coupe du monde U17, qui se déroulera en Indonésie du 10 novembre au 2 décembre, ce scandale secoue la sélection polonaise. Les quatre joueurs concernés ont été du groupe ce lundi. Rappelons que le Sénégal partage le groupe D avec : la Pologne, le Japon et l'Argentine.