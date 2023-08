Coupe du Sénégal : Abdou Karim Fofana apporte son soutien à l’équipe du Jaaraf

À quatre jours de la grande finale de la coupe du Sénégal, le ministre du commerce et porte-parole du gouvernement, Mr Abdou Karim Fofana a marqué sa sympathie aux joueurs et membres de l’équipe de l’ASC Jaraaf.







Aujourd’hui, en présence des joueurs, du président Cheikh Ahmed Tidiane Seck ainsi que d'anciennes gloires, le ministre a remis deux enveloppes d’argent à l’association en guise de reconnaissance et d'amour envers cette équipe qui l'a vu grandir. (Son père fut un des membres fondateurs de l'équipe en 1969)







Pour rappel, l’équipe de Jaraaf doit affronter le Stade de Mbour ce dimanche-ci au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avec une détermination et un engagement dévoué des joueurs et des responsables de l’équipe fanion de la Médina. Même si elle n'a plus remporté cette finale depuis longtemps, l'équipe du Jaraaf reste de loin la plus titrée du Sénégal...