Coupe Arabe des clubs champions : Al Nassr de Sadio Mané fera face à Al Hilal de Kalidou Koulibaly en finale

C’est désormais officiel, les deux stars sénégalaises vont s’affronter en finale de la Coupe Arabe des clubs champions ce samedi 12 août à 18h00 Gmt. Après la courte victoire d’Al Nassr 1-0 sur Al Shorta, les Blues d’Al-Hilal, avec un bon Kalidou Koulibaly, ont remporté leur demi-finale 3-1 face à Al-Shabab.



Une finale inédite entre Al-Nassr et sa dream team au sein de laquelle évoluent Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Seko Fofana et Brozovic et Al-Hilal de Kalidou Koulibaly, Malcom, Ruben Neves, Moussa Marega etc. Une belle brochette de stars pour s’adjuger le King Salman Club Cup. Le duel entre Koulibaly et le duo offensif Mané - Ronaldo,sera assurément l’attraction de cette finale.