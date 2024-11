Coup de filet à Ouakam et Yarakh : L’OCRTIS frappe fort avec une saisie de 225 kg de chanvre indien et plusieurs arrestations

Une opération de grande envergure menée par la Division Opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a permis, dans la nuit du 28 novembre 2024, l’interpellation de plusieurs individus dans les secteurs de la plage de Yarakh et d’Ouakam.



Entre 02h et 05h du matin, les forces de l’ordre ont intercepté quatre suspects : I. Condé, A. Diop, I. Dramé et A. Bangoura, en possession de 7 colis de chanvre indien, pesant un total de 225 kg.



Quelques heures plus tard, à 10h, une nouvelle vague d’interpellations a eu lieu à Ouakam. Trois autres individus, S. Ba, M. Ba alias Dian, et M. D. Ba, ont été arrêtés avec chanvre indien en vrac, ainsi que deux armes à feu et des munitions.



Les arrestations ont été suivies de la mise sous scellés des drogues et des matériels saisis. Tous les individus sont actuellement en garde à vue, et les autorités poursuivent leurs investigations pour démanteler plus largement ce réseau criminel.