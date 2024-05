Côte d'Ivoire: découverte du premier gisement de coltan

La Côte d'Ivoire a annoncé mardi avoir découvert un premier gisement de coltan un minerai stratégique notamment pour l'industrie électronique.



"La persévérance dans l’action positive de nos équipes a abouti à la découverte d'un gisement économiquement exploitable de colombite-tantalite (coltan)" à Issia, dans le centre-ouest du pays, a déclaré Koné Moussa Seydou, le directeur général de la société pour le développement minier de la Côte d’Ivoire (Sodemi, publique), dans un communiqué.



La teneur du gisement n'est pas précisée, mais la Sodemi revendique être "une des premières sociétés minières en Afrique de l’Ouest à se lancer dans la production de ce minerai".



La Sodemi a conclu un accord avec une société chinoise dont l'identité n'a pas été dévoilée pour constituer une société de droit ivoirien baptisée Ivoire Coltan (IC), pour exploiter ce gisement, a-t-on appris de source officielle.



La participation dans cette société est répartie comme suit: 51% pour la Sodemi, 39% pour le "partenaire chinois", et 10% pour l'Etat ivoirien, soit une participation financière publique globale de 61%.



La Côte d'Ivoire exploite notamment de l'or (55 tonnes prévues en 2024), du nickel, du manganèse et de la bauxite.



Le coltan est un élément important dans la fabrication des téléphones portables et des ordinateurs.



La République démocratique du Congo (RDC) en détient la majorité des réserves mondiales, notamment dans sa partie est, où des combats font rage entre les rebelles du M23 et l'armée.