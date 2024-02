Côte d’Ivoire : L’État du Sénégal organise le rapatriement d’urgence de 68 ressortissants sénégalais

L'État du Sénégal a organisé le rapatriement d'urgence d’au moins 68 ressortissants sénégalais qui étaient bloqués à Abidjan, en Côte d'Ivoire à l’issue de la 34eme coupe d’Afrique des nations (CAN.) En effet, cela fait déjà 72 heures depuis la fin de la CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire (13 janvier au 11 février 2024,) et des Sénégalais se trouvent toujours à Abidjan, faute de moyens financiers pour rentrer chez eux.



Cette situation de détresse n'a pas laissé indifférentes les autorités, en particulier le chef de l'État, qui a donné des instructions fermes pour que les 68 personnes concernées soient assistées et rapatriées dans les meilleurs délais, comme l'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur lu a dakaractu.



« Des compatriotes sont partis en Côte d'Ivoire par leurs propres moyens et par voie terrestre pour soutenir l'équipe nationale de football lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et se retrouvent bloqués à Abidjan depuis quelques jours, faute de ressources financières pour rentrer au Sénégal. Sur instruction de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, ces Sénégalais en détresse, au nombre de soixante-huit (68), feront l'objet d'un rapatriement par la voie aérienne, entièrement pris en charge par l'État du Sénégal » peut-on lire sur le document.



Mouhamadou Moustapha GAYE