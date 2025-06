Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara désigné candidat à la présidentielle par son parti

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été désigné samedi soir candidat à la présidentielle du 25 octobre par son parti, mais n'a pas encore confirmé s'il allait briguer ou non un quatrième mandat.



Le climat politique en Côte d'Ivoire est tendu depuis quelques semaines après l'exclusion du scrutin, par des décisions de justice, de plusieurs figures de l'opposition.



"Je soumets à l'approbation du congrès la décision de la désignation du président Alassane Ouattara comme candidat du RHDP aux élections d'octobre 2025", a déclaré Patrick Achi, le président du congrès du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), organisé à Abidjan.



La désignation a été adoptée par acclamation.



Les milliers de congressistes présents ont accueilli l'annonce par des "ADO, ADO, ADO", le surnom d'Alassane Dramane Ouattara, qui a par ailleurs été réélu président du parti.



La question d'un éventuel quatrième mandat de M. Ouattara, qui aura 84 ans en janvier, est sur toutes les lèvres en Côte d'Ivoire.



Le chef de l’État entretient savamment le suspens depuis des mois, le seul indice public qu'il ait donné étant une déclaration en janvier où il se disait "désireux de continuer à servir son pays".



Le RHDP, unanime derrière sa candidature, a multiplié les meetings ces dernières semaines dans toutes les régions du pays pour l'appeler à se présenter.



Désormais intronisé, M. Ouattara doit s'exprimer dimanche lors d'un grand meeting au stade d'Ebimpé, où la Côte d'Ivoire avait remporté la Coupe d'Afrique des nations en 2024.



Reste à savoir si le chef de l’État, absent au congrès samedi, acceptera immédiatement d'endosser le costume du candidat ou s'il s'accordera encore un délai de réflexion.



- "Continuer l'aventure" -



"Il est obligé d'accepter et d'écouter le cri de ses enfants qui l'appellent à continuer l'aventure", prédit Honoré Adom, un congressiste de la région de l'Indénié-Djuablin (est).



"Nous demandons au président de se représenter. Nos prières sont tournées vers ça. Il nous a tellement épatés, il faut qu'il termine les œuvres qu'il a commencées", a lancé Lassana Koné, venu du Gbeke (centre).



Samedi, devant plusieurs milliers de congressistes à Abidjan, les cadres du parti ont loué le bilan du chef de l’État, au pouvoir depuis 2011.



"La Côte d'Ivoire a réalisé des avancées majeures sur le plan économique, social et culturel, avec une croissance soutenue que beaucoup nous envient encore. Nous sommes fiers d'être ivoiriens", a lancé le vice-président du pays, Tiemoko Meyliet Koné, lors de la cérémonie d'ouverture.



"Grâce à lui (M. Ouattara), la Côte d’Ivoire est redevenue une puissance économique en Afrique de l’Ouest, un modèle de résilience et de stabilité, et un havre de paix dans un monde en proie à tant d’incertitudes", a ajouté le ministre de l’Équipement, Amédée Koffi Kouakou.



L'opposition, elle, est vent debout contre une telle candidature, a fortiori après l'exclusion des principales tête d'affiches de la course.



L'ex-président Laurent Gbagbo (2000-2011), son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ancien Premier ministre en exil Guillaume Soro sont radiés de la liste électorale pour des condamnations en justice.



Tidjane Thiam, leader du principal parti d'opposition, a lui aussi été écarté par la justice pour des problèmes de nationalité. Il est hors du pays depuis mi-mars.



"Je ne peux pas rester silencieux devant les dérives qui veulent nous faire revenir au parti unique. Je n'abandonnerai pas le combat contre le quatrième mandat", a déclaré Laurent Gbagbo jeudi.



"Que ceux qui ne sont pas éligibles et qui veulent faire un forcing s’abstiennent, parce que cela ne marchera pas", a de son côté affirmé le porte-parole du RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani.



Le pouvoir nie toute intervention politique dans le processus électoral, assurant qu'il s'agit de décisions prises par une justice indépendante.