Coronavirus : Le hoquet et la perte de cheveux, des signes nouveaux.

Le coronavirus qui a chamboulé la marche du monde et qui continue de réorganiser des vies n’a pourtant pas montré toutes ses facettes.



Les résultats des recherches menées par des scientifiques en témoignent de jour en jour. Alors qu’on ne connaissait que la toux, la fièvre ou encore la perte du goût et de l’odorat comme symptômes de la maladie, de nouveaux signes viennent d’être révélés.



Une étude publiée dans la revue The American Journal of Emergency Medecine a démontré que le hoquet pourrait faire partie des symptômes du coronavirus. Le cas d’un homme de 62 ans chez qui un hoquet persistant a été constaté a permis de faire le lien avec le coronavirus.



Si le même symptôme ne s’était pas manifesté chez d’autres patients, il ne serait pas considéré comme une manifestation clinique de cette infection. Ce symptôme qui était inconnu de la palette de manifestations de ce virus émergent dans le corps humain serait la conséquence des dommages causés aux poumons des patients.



Des éruptions cutanées ont été observées chez certains malades, fait savoir lalibre.be lu à Dakaractu. C’est l’étude du King’s College réalisé auprès de 336 000 malades qui a mis en lumière ce symptôme détecté chez 17% d’entre eux.



En outre, une perte de cheveux est constatée chez des sujets qui ont du mal à se séparer de la maladie.



Dans une vidéo postée sur Instagram, l’artiste Alyssa Milano a affirmé avoir perdu abondamment de cheveux avant sa guérison...