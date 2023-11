Cop 28 : Le chef de l’État à Dubaï les 1 et 2 décembre prochain

Le président de la République, Macky sall quitte Dakar ce 29 novembre pour participer, les 1 et 2 décembre à Dubaï, au segment de haut niveau de la 28e Conférence des États Parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).



À l’occasion, le chef de l’Etat aura également des rencontres bilatérales et prendra part à plusieurs autres réunions dans le cadre de la COP28, portant, entre autres, sur la transition énergétique, les ressources en eau, le financement de l’action climatique et le Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète.





Pour rappel, la Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques appelée également, « COP 28 » est une rencontre internationale de l'Organisation des Nations Unies qui se déroule du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Elle sera la 28e Conférence des parties et réunira les représentants des pays signataires de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).



Le retour du président Macky Sall est prévu le 3 décembre 2023.